В столице Урала сегодня начался ежегодный военно-технический форум «Армия-2020», сообщает Е1.

Он будет проходить на полигоне «Свердловский» до 29 августа. Добраться до полигона жители смогут на автобусах, которые будут отходить по мере накопления людей. Также открыта стоянка на одну тысячу мест. По данным ЦВО ожидается около десяти тысяч посетителей. Напомним, что ранее жителей Екатеринбурга напугали истребители, которые летали над городом с целью подговки к форуму «Армия-2020». Жителей Екатеринбурга напугали кружившие над городом военные самолёты

