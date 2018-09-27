Мойку автомобилей за 440 тысяч заказали на станции скорой помощи в Нижнем Тагиле

Согласно договору, размещённому на портале госзакупок, мойка с применением профессиональных чистящих средств автомобилей будет производиться в течение года – по 30 сентября 2019.

Оказанию услуг подлежат восемь автомобилей марок «Фиат Дукато», «Газель», «Соболь», «Шкода Рапид». 15-минутная мойка будет производиться в часы пересменки водителей – с 7 до 9 часов утра. За каждый факт неисполнения подрядчику грозит штраф в размере 1000 рублей.

Общая сумма контракта – 440 тысяч рублей. Договор будет заключён до 30 сентября.

Поставщиком услуг был выбран ИП Кистанов Владимир Александрович. В число видов экономической деятельности входит техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Предприниматель являлся директором ныне несуществующей компании ООО «Уралоборудование», а также был совладельцем в ООО «Тёплый дом». В реестр предпринимателей Кистанов Владимир Александрович был включен в декабре 2017 года.