В Свердловской области выделят 322 миллиона рублей на замену лифтов и обращение с ТКО

В частности, как отметил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Игорь Чикризов, деньги пойдут на погашение долга муниципальных бюджетных учреждений перед регоператорами и увеличение контейнерных площадок. Денежные средства будут распределены между 25 муниципалитетами. Объем финансирования составит 86,5 миллиона рублей.