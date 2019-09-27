В Свердловской области выделят 322 миллиона рублей на замену лифтов и обращение с ТКО
Сегодня, 13:52ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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27 сентября на заседании кабмина Свердловской области принято решение о выделении муниципалитетам субсидирования в размере 322 миллионов рублей на мероприятия в сфере обращения с ТКО и замену лифтов, сообщает правительство Свердловской области.
В частности, как отметил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Игорь Чикризов, деньги пойдут на погашение долга муниципальных бюджетных учреждений перед регоператорами и увеличение контейнерных площадок. Денежные средства будут распределены между 25 муниципалитетами. Объем финансирования составит 86,5 миллиона рублей.
Объем финансирования на обновление лифтов составит 236 миллионов рублей. На данные средства будут заменены 288 лифтов. Денежные средства планируется распределить между Екатеринбургом, Каменском-Уральским, Нижним Тагилом, Ревдой, Краснотурьинском, Заречным и Рефтинским.
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