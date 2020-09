Миллиард рублей зарезервирован на мусорные контейнеры в федеральном бюджете. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Поддержку из бюджета получать те регионы, у которых уже заключен договор с операторами по вывозу мусора. Денежные средства будут выделятся по соглашению Министерства природы и руководства субъекта Российской Федерации. Деньги распределят до конца 2020 года. Напомним, более 300 контейнеров для сбора ТКО заменили в одном из районов Нижнего Тагила. В Нижнем Тагиле на Вагонке заменили больше 300 контейнеров для сбора ТКО

