В 253 раза возрос спрос на онлайн-микрозаймы на Урале

В 253 раза возрос спрос на онлайн-микрозаймы на Урале
В 253 раза возрос спрос на онлайн-микрозаймы на Урале
Сегодня, 20:01ЭкономикаФото: 1MI
Жители Урала стали чаще оформлять онлайн-микрокредиты. В общей сложности за первое полугодие текущего года уральцам выдано 156,2 тысячи микрозаймов. Из них 24,6 тысячи (15,8%) оформлены онлайн.

За аналогичный период в 2020 году из 165,9 тысячи займов в регионе только 97 были оформлены с использованием интернета (0,06%), гласят данные главного управление Центробанка РФ. Таким образом, за один год спрос на микрокредиты в интернет пространстве вырос в 253 раза.

Отмечается, что наибольший спрос на данные займы был зафиксирован в Челябинской области — 95,6% от общего числа. Далее следуют организации Тюменской области, оформившие 4,3% интернет-займов. На третьем месте оказалась Свердловская область. Здесь около 1% микрокредитов выданы через интернет.

Как правило, уральцы одалживают больше денег в офлайн-отделениях микрокредитных организаций. 10 тысяч рублей достигает средняя сумма займа. На территории Урала сумма онлайн-займа насчитывает 6,3 тысячи рублей.

Напомним, выселена из дома, пока лечилась в больнице, оказалась 65-летняя пенсионерка в Верхней Пышме Татьяна. Два года назад она оформила кредит у частного инвестора, которого ей порекомендовала подруга.

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