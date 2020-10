Аналитики: половине семей в Свердловской области хватает денег только на еду и одежду

В Свердловской области половине семей хватает денег лишь на еду и одежду. К такому выводу пришли аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, изучив опросные данные Росстата за второй квартал.

Семей, которым средств хватает еще и на приобретение товаров длительного пользования — 27,2%. Семей, которым хватает лишь на еду, а оплачивать ЖКХ и покупать одежду затруднительно — 19,1%. «Все, что нужно» могут себе позволить всего 4,6% семей, причем год назад во втором квартале 2019 года таковых было 7,3%. Авторы исследования отметили, что больше всего пандемия коронавируса ударила по бюджету молодых семей. Две трети из них во втором квартале 2020 года могли себе позволить только покупку еды и одежды. Кроме того, пострадал и бюджет неработающих пенсионеров. 62,4% из них не могли себе позволить ничего кроме еды и одежды. Ранее аналитики назвали главные страхи жителей Свердловской области. Согласно результатам проведенного опроса, уральцы боятся чипирования, безработицы и вакцинации от коронавируса. Аналитики рассказали о главных страхах свердловчан

