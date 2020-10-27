Аналитики: половине семей в Свердловской области хватает денег только на еду и одежду

Аналитики: половине семей в Свердловской области хватает денег только на еду и одежду

Сегодня, 18:29ЭкономикаPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области половине семей хватает денег лишь на еду и одежду. К такому выводу пришли аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, изучив опросные данные Росстата за второй квартал.

Семей, которым средств хватает еще и на приобретение товаров длительного пользования — 27,2%. Семей, которым хватает лишь на еду, а оплачивать ЖКХ и покупать одежду затруднительно — 19,1%.

«Все, что нужно» могут себе позволить всего 4,6% семей, причем год назад во втором квартале 2019 года таковых было 7,3%.

Авторы исследования отметили, что больше всего пандемия коронавируса ударила по бюджету молодых семей. Две трети из них во втором квартале 2020 года могли себе позволить только покупку еды и одежды.

Кроме того, пострадал и бюджет неработающих пенсионеров. 62,4% из них не могли себе позволить ничего кроме еды и одежды.

Ранее аналитики назвали главные страхи жителей Свердловской области. Согласно результатам проведенного опроса, уральцы боятся чипирования, безработицы и вакцинации от коронавируса.

Свердловская областьопросжители
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы