Банки снова отказались одолжить свердловскому минфину 13 миллиардов рублей

Банки во второй раз проигнорировали аукционы министерства финансов Свердловской области, там планировали взять кредиты на 13 млрд рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Не состоялись семь аукционов по открытию кредитных линий, минфин пытался получить займы по ставке 5,25% годовых на 370 дней. Аукционы были назначены на 28 октября. 26 октября был последний день приема заявок от возможных участников конкурсов, однако на аукционы никто не заявился. Цель конкурсов — получение кредитов для того, чтобы закрыть дефицит бюджета региона и выплатить ранее взятые займы. На 1 октября государственный долг региона составлял около 95,2 млрд рублей, 13 млрд из которых составляют ранее взятые банковские кредиты. Банки уже во второй раз за последнее время проигнорировали новые кредитные заявки Свердловской области. В сентябре минфин объявлял 36 аукционов на открытие кредитных линий на сумму 36 млрд рублей, тогда на аукционы также не заявился ни один банк. Как рассказала изданию Znak.com министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, ситуация с аукционами не критична для бюджета Свердловской области. Целью размещения было удешевление кредитного портфеля, пояснила министр. С начала 2020 года ключевая ставка Банка России снизилась с 6,25% до 4,25%. Региональный минфин планировал взять новые займы на более выгодных условиях, чтобы погасить прежние, более дорогие. По словам Кулаченко, такая ситуация характерна не только для Свердловской области. Она отмечает, что при необходимости они будут выбирать другие инструменты заимствований. Ранее свердловские власти говорили о возможности разместить второй в этом году облигационный заем, его размер может составить до 28 млрд рублей. Напомним, свердловская область с начала года погасила почти четверть госдолга. Свердловская область с начала года погасила почти четверть госдолга

