Еще 141 млн рублей требуют энергетики со ВГОКа в Нижнем Тагиле

Еще 141 млн рублей требуют энергетики со ВГОКа в Нижнем Тагиле
Еще 141 млн рублей требуют энергетики со ВГОКа в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
За получение услуг по электроснабжению ВГОК в Нижнем Тагиле задолжал 141 миллион рублей. С иском в Арбитражный суд обратилось ООО «ЭнергосбытПлюс».

Исковое заявление уже принято к производству. Заседание по нему пройдет 29 ноября 2021 года.

На данный момент в отношении ВГОКа возбуждено 892 исполнительных производства, общая задолженность по которым составляет 898 миллионов рублей. При этом почти 200 миллионов предприятие уже выплатило.

Напомним, процедура банкротства на ВГОКе в Нижнем Тагиле была введена с 2018 года. Больше всего долгов предприятие накопило за электричество, газ и отопление. Энергетики пытаются взыскать девять миллионов долларов, которые были найдены в офшоре на Британских Виргинских островах. При этом в конце августа 2021 года в отношении ВГОКа был подан иск о банкротстве НПП «Русперфоратор», занимающимся производством взрывчатки.

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