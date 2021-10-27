Еще 141 млн рублей требуют энергетики со ВГОКа в Нижнем Тагиле

Напомним, процедура банкротства на ВГОКе в Нижнем Тагиле была введена с 2018 года. Больше всего долгов предприятие накопило за электричество, газ и отопление. Энергетики пытаются взыскать девять миллионов долларов, которые были найдены в офшоре на Британских Виргинских островах. При этом в конце августа 2021 года в отношении ВГОКа был подан иск о банкротстве НПП «Русперфоратор», занимающимся производством взрывчатки.