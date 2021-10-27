Еще 141 млн рублей требуют энергетики со ВГОКа в Нижнем Тагиле

Исковое заявление уже принято к производству. Заседание по нему пройдет 29 ноября 2021 года.
На данный момент в отношении ВГОКа возбуждено 892 исполнительных производства, общая задолженность по которым составляет 898 миллионов рублей. При этом почти 200 миллионов предприятие уже выплатило.
Напомним, процедура банкротства на ВГОКе в Нижнем Тагиле была введена с 2018 года. Больше всего долгов предприятие накопило за электричество, газ и отопление. Энергетики пытаются взыскать девять миллионов долларов, которые были найдены в офшоре на Британских Виргинских островах. При этом в конце августа 2021 года в отношении ВГОКа был подан иск о банкротстве НПП «Русперфоратор», занимающимся производством взрывчатки.