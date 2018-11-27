460 тысяч квадратных метров дорог будут отремонтированы в 2019 году в Екатеринбурге

Заместитель главы по вопросам транспорта и благоустройства Алексей Бубнов заявил, что в 2019 году планируется ремонт шестнадцати участков дорог Екатеринбурга. Пока что расчет финансов на ремонт дорог не производится, так как проект областного бюджета находится на рассмотрении в думе Екатеринбурга.

В список обновления дорожного покрытия попадут ул. Стрелочников, Малышева (от Восточной до Высоцкого), Шефская (от путепровода на ул. Блюхера до Фронтовых Бригад). В планах – работы по продлению ул. Амундсена от Академика Сахарова до ЕКАД, а также от ул. Академика Сахарова до Широкой Речки.