460 тысяч квадратных метров дорог будут отремонтированы в 2019 году в Екатеринбурге
Сегодня, 17:00ЭкономикаФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В 2019 году в Екатеринбурге пройдет ремонт 16 дорог, общая площадь которых составит 460 тысяч квадратных метров.
Сюжеты: Екатеринбург
Заместитель главы по вопросам транспорта и благоустройства Алексей Бубнов заявил, что в 2019 году планируется ремонт шестнадцати участков дорог Екатеринбурга. Пока что расчет финансов на ремонт дорог не производится, так как проект областного бюджета находится на рассмотрении в думе Екатеринбурга.
В список обновления дорожного покрытия попадут ул. Стрелочников, Малышева (от Восточной до Высоцкого), Шефская (от путепровода на ул. Блюхера до Фронтовых Бригад). В планах – работы по продлению ул. Амундсена от Академика Сахарова до ЕКАД, а также от ул. Академика Сахарова до Широкой Речки.
В 2019 году также планируется реконструкция Макаровского моста и развязки на ул. Серафимы Дерябиной – ул. Объездной, сообщает «Уралинформбюро».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей