Екатеринбург не расплатился с подрядчиками за благоустройство к ЧМ-2018
Сегодня, 13:44ЭкономикаФото: pixabay.com
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Екатеринбург все еще не расплатился с подрядчиками за благоустройство улиц к ЧМ-2018.
Сюжеты: Екатеринбург
Столица Урала все еще должна деньги подрядчикам, занимавшимся благоустройством улиц города к ЧМ-2018.
Как сообщает «Новый день», все работы подрядчики выполнили в срок, однако оплата с ними происходит постепенно. В частности, объем расходов на обустройство гостевых маршрутов ФИФА в Екатеринбурге на текущий момент составил 12,3 % от плана.
Начальник финансового департамента региона Анна Турунцева сообщила, что порядок использования областных субсидий не имеет временных ограничений, следовательно, оплата подрядчикам может быть завершена до конца года.
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