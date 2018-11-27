«Парада» не будет: ледовый городок в Нижнем Тагиле построит новый подрядчик

В Нижнем Тагиле определен подрядчик по строительству ледового городка на Театральной площади, им стал предприниматель из Екатеринбурга. Он снизил заявленную заказчиком цену с 11 млн рублей до 10,9 млн и выиграл торги, оставив позади ООО «Парад», занимавшееся строительством ледовых городков в Нижнем Тагиле несколько лет подряд. ИП предстоит установить ледовые композиции на тему «Чудеса света».

Отметим, что исполнитель занимается строительством ледовых городков для других городов региона и России. В частности, за 2,5 млн рублей Масягин построит ледовый городок для Надыма. В прошлом году за 2,8 млн индивидуальный предприниматель построил ледовый городок для п. Тазовский и за 4,9 млн рублей - для Тюмени.

ООО «Парад» в 2012 году по контрактам на строительство ледовых сооружений получило 3,7 млн рублей, в 2013 году сумма контрактов организации составила 5,9 млн рублей, 2,8 млн рублей компания выручила в 2014 году, в 2015 сумма контрактов составила 4,7 млн рублей.