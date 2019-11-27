Более миллиона: в России побит рекорд по открытым вакансиям

Наиболее в специалистах нуждаются работодатели в Москве, там открыты 170 тысяч вакансий. В Московской области говорят о более чем 79 тысячах свободных должностей. На третьем месте — Санкт-Петербург — 69 тысяч вакансий.

По данным сервиса по поиску работы HeadHunter, с 2016 года число объявлений об открытых вакансиях выросло с 344 тысяч до 559 тысяч в 2018 году, в 2019 году рост продолжился. Но при этом отмечается также и увеличение конкуренции среди соискателей.