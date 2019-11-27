Депутаты Екатеринбурга отказались выделять деньги на строительство второй веки метро

Помимо этого, в бюджет не предусмотрели строительство канатной дороги, которая должна была связать Ботанику и Академический.

Отметим, что за строительство канатной дороги выступал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Однако депутаты гордумы подвергли идею критике.

Похоже, это было заявление ради заявления: прозвучало громко, а превратилось в пшик,сказал депутат гордумы Дмитрий Сергин.