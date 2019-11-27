Депутаты Екатеринбурга отказались выделять деньги на строительство второй веки метро
Сегодня, 10:11ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Начальника департамента финансов Ольга Сысолятина сообщила, что в бюджете города нет денег на вторую ветку метро. В проект бюджета на 2020–2022 годы расходы на строительство метро не внесли, сообщает 66.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Помимо этого, в бюджет не предусмотрели строительство канатной дороги, которая должна была связать Ботанику и Академический.
Отметим, что за строительство канатной дороги выступал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Однако депутаты гордумы подвергли идею критике.
Похоже, это было заявление ради заявления: прозвучало громко, а превратилось в пшик,сказал депутат гордумы Дмитрий Сергин.
Ранее бывший министр правительства Москвы Сергей Капков высказался касательно второй ветки метро, он посчитал проект не перспективный, заявив, что городам-миллионникам нужно развивать скоростной трамвай.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей