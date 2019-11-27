Депутаты Екатеринбурга возмущены уменьшением расходов на медицину в 2020 году

Комиссия по здравоохранению гордумы Екатеринбурга отказалась принимать «профильную» часть бюджета на 2020 год. Депутаты указали, что снижение финансирования жизненно важной среды недопустимо.

Кроме того, они заявили, что отказываются голосовать в пользу бюджета, в котором финансирование отрасли уменьшилось почти в двое по сравнению с текущим годом.

По словам депутата Константина Киселева, медицина потеряет в следующем году примерно 800 миллионов рублей, соответственно и расходы составят около 57% от текущего года. В думе уверены, что это недопустимо и вызывает вопросы к тем, кто составлял документы.

В администрации уменьшение финансирования оправдали тем, что на 2019 год были заложены средства на капитальное строительство, которое в следующем году не планируется, а потому и средства на него не закладывают. Более того, в бюджете не отражены средства, которые поступят из областной казны, потому что проект пока тоже находится на обсуждении.

Однако, по подсчетам Киселева, даже в этом случае потрачено неизвестно куда 100-200 миллионов рублей. В конечном итоге комиссия не одобрила бюджет.