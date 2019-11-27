В Екатеринбурге «Елисей» сокращает число магазинов из-за убытков
Еще один магазин торговой сети «Елисей» закрывается в Екатеринбурге, пишет 66.ру.
За последнее время закрывается уже второй магазин сети. Причиной называют повышение арендной платы и высокую конкуренцию, что делает торговые точки нерентабельными.
Ранее закрылся супермаркет на улице Луначарского, 87, сегодня, 27 ноября, стало известно о закрытии торговой точки в ТЦ «Стрелка» на улице Космонавтов.
Если раньше рядом с нашими магазинами располагалось примерно 25 «Пятерочек», то сейчас их — 35. В шаговой доступности от «Елисея» на Луначарского открылись три «Магнита», две «Пятерочки», три пекарни,рассказал президент торговой сети Александр Оглоблин.
Освободившиеся торговые площади, в случае ухода местных сетей, занимают федеральные сети. За счет объема продаж они способны покрывать расходы на высокую арендную плату.
Напомним, ранее стало известно, что в регионе закрываются магазины сети «Мегамарт», торговые точки будут переформатированы в супермаркеты «Дикси» и «Виктория».