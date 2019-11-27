В Екатеринбурге «Елисей» сокращает число магазинов из-за убытков

За последнее время закрывается уже второй магазин сети. Причиной называют повышение арендной платы и высокую конкуренцию, что делает торговые точки нерентабельными.

Ранее закрылся супермаркет на улице Луначарского, 87, сегодня, 27 ноября, стало известно о закрытии торговой точки в ТЦ «Стрелка» на улице Космонавтов.

Если раньше рядом с нашими магазинами располагалось примерно 25 «Пятерочек», то сейчас их — 35. В шаговой доступности от «Елисея» на Луначарского открылись три «Магнита», две «Пятерочки», три пекарни,рассказал президент торговой сети Александр Оглоблин.

Освободившиеся торговые площади, в случае ухода местных сетей, занимают федеральные сети. За счет объема продаж они способны покрывать расходы на высокую арендную плату.