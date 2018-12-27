Отстойник на Черноисточинском гидроузле в Нижнем Тагиле отремонтируют за 3,7 млн

В Нижнем Тагиле на Черноисточинском гидроузле планируются работы по ремонту отстойника №5. Согласно данным с сайта госзакупок, на работы выделено 3,7 млн рублей.

Протокол вскрытия конвертов состоялся 10 декабря 2018 года, 25 декабря состоялась процедура подписания договора, данные о контрагенте пока не опубликованы.

Однако к участию в аукционе заявилось только ООО «Пенетрон-Регион».

Организация зарегистрирована в Екатеринбурге, директором является Игорь Черноголов. Организация уже ранее работала с ООО «Водоканал-НТ», а также со «Службой заказчика городского хозяйства г. Верхотурье» и «Водоканалом» в Екатеринбурге.