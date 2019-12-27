«УВЗ-Медиа сервис» судится с издательским домом из-за пресс-релизов
ООО «УВЗ-Медиа сервис» пыталось оспорить решение Арбитражного суда о взыскании задолженности в пользу «Издательского дома «Национальная оборона» в размере одного миллиона рублей. Апелляция не была удовлетворена.
В феврале 2017 года между организациями был заключен договор, по которому «Издательский дом «Национальная оборона» должен размещать материалы и пресс-релизы по деятельности «УВЗ-Медиа сервис» на своём сайте в период с 1 января по 31 декабря 2017 года. Общая сумма контракта за год — 2,4 миллиона рублей (200 тысяч рублей в месяц).
Издательский дом разместил информацию на сайте с января по май на общую сумму один миллион рублей. «УВЗ-Медиа сервис» не оплатил работу за этот период, поэтому исполнитель обратился в суд, чтобы взыскать задолженность. Иск был удовлетворён полностью.
В марте 2019 года «УВЗ-Медиа сервис» обратился в суд со встречным иском о признании контракта между компаниями недействительным. Заявление было возвращено и суд оставил решение без изменений.
Суд принимает решение с учетом положений закона, и оно обязательно для исполнения всеми участниками спора. ООО «УВЗ-Медиа Сервис» использует предусмотренные законом права по защите своих интересов, прокомментировали TagilCity.ru в пресс-службе.