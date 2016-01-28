Жителю Нижнего Тагила пришла бумага с предложением сменить электросчётчик: он подозревает мошенничество (ФОТО)

В последнее время развелось очень много мошенников, поэтому граждане проявляют усиленную бдительность. Полученная тагильчанином бумага действительно выглядит немного подозрительно, но не исключено, что это такая самодельная, непрофессиональная реклама. Впрочем, судите сами. Тагильчанин прислал в редакцию следующее письмо:

На Красном Камне в эти выходные во входные двери многим жителям воткнули бумагу от «Электросети». Ни адреса, ни фамилий. В нашей управляющее компании прямо сказали, что развод это все, и счетчик 16 лет служит. По указанному телефону сегодня мне ответил молодой человек и бодро произнес «Электросети». Я спросил у него, куда подъехать для оплаты замены счетчика. Он ответил, что он сотрудник call-центра (на телефоне сидит) и подъехать к ним не получиться, так как организация находится в Екатеринбурге. Странно то, что номер вроде тагильский. Он предложил мне оформить заявку по телефону. Оплату предполагалось произвести «на руки» специалисту, который придет по заявке. На вопрос представиться и назвать юридический адрес, он начал невнятно что-то бубнить, мычать, но все же придумал имя Максим и адрес в Екатеринбурге — Амундсена, 48.

Журналист TagilCity.ru позвонил в указанную фирму и у него состоялся практически такой же разговор. Ему сообщили, что фирма находится в Екатеринбурге, но, тем не менее, мастер может прийти к клиенту в Нижнем Тагиле. Когда речь зашла о том, чтобы узнать больше о фирме, предоставляющей услуги, оператор поспешил закончить разговор.

Вы сразу бы сказали, что вы хотите узнать о фирме, зачем вы издалека заходите? Екатеринбург, Амундсена, 48. Приезжайте, пожалуйста. Всё, до свидания.

Возможно, журналист не первый задавал такие вопросы, поэтому у оператора так быстро кончилось терпение. Как бы то ни было, следующий телефонный звонок был адресован одной из управляющих компаний Красного Камня. Редакция попросила прокомментировать создавшуюся ситуацию. Там не смогли однозначно ответить на вопрос мошенническое это предложение или нет, но посоветовали, как понять, нуждается ли счётчик в замене.

Для того чтобы установить электросчетчик, жители Нижнего Тагила могут обратиться в любую компанию, занимающуюся этим. Мы поверку (определение погрешностей измерения) не делаем, у нас нет на это лицензии. Этим занимается специальная организация. Смену счётчиков делаем, пломбируем бесплатно.

Что касается исправности и сроков годности счётчика, нужно обращаться в «Роскоммунэнерго» на проспекте Строителей, 27. Их представители осмотрят счётчик и, если он неисправен или устарел, выпишут предписание на замену.

Опасения тагильчанина легко понять, ведь в СМИ часто пишут о фирмах-обманщиках. Например, в прошлом году бизнесмен взял предоплату и скрылся, обманув несколько десятков жителей Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Совет тут можно дать только один: пользуйтесь услугами фирм, которым доверяете.