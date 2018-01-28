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Победа Екатеринбурга в гонке за ЭКСПО-2025 не повлияет на расходы бюджета
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Победа Екатеринбурга в гонке за ЭКСПО-2025 не повлияет на расходы бюджета

28 января, 14:35Экономика
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