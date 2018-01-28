Победа Екатеринбурга в гонке за ЭКСПО-2025 не повлияет на расходы бюджета

Возможная победа Екатеринбурга в качестве места проведения выставки ЭКСПО-2025 не повлияет на расходы федерального и регионального бюджетов. Информация об этом стала известна в рамках проводимого в столице Урала форума «Хакатон-2025».

Екатеринбург получит все федеральные бюджетные средства, предназначенные для развития городской инфраструктуры и пригорода. Часть расходов ляжет на региональный бюджет, также понадобится привлечение частных инвестиции, сообщает «Областная газета».

По оценкам специалистов, стоимость проведения ЭСПО-2025 в Екатеринбурге будет значительно ниже, чем в Осаке. Город от этого должен стать не менее эффективным, а окупаемость вложенных средств наступит спустя несколько лет после проведения выставки.

В борьбе за право проведения ЭКСПО-2025 на данный момент участвуют Екатеринбург, Осака и Баку. Ранее премьер-министр Франции отозвал заявку Парижа по причине недостатков проекта с экономической точки зрения.