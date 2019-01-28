90% жителей России не заметили экономического роста

Министр экономического развития России Максим Орешкин отчитался о высоких темпах роста заработных плат в России за прошедший 2018 год. А согласно данным Росстата рост реальных зарплат составил 3,5%.

Но, как показали опросы, лишь 10% жителей России могут похвастаться тем, что их зарплата в 2018 году выросла. У 6% опрошенных сумма дохода снизилась, а оставшиеся 84% не заметили принципиальной разницы в уровне зарплат. Тот же Росстат 25 января привёл данные, согласно которым реальные располагаемые доходы россиян в 2018 году упали.