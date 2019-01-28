Вопреки заявлениям Правительства о том, что жизнь россиян с каждым месяцем становится лучше, социологические опросы показывают, что жители России не только не стали жить лучше, а и вовсе не заметили положительных изменений в экономической ситуации.
Министр экономического развития России Максим Орешкин отчитался о высоких темпах роста заработных плат в России за прошедший 2018 год. А согласно данным Росстата рост реальных зарплат составил 3,5%.
Но, как показали опросы, лишь 10% жителей России могут похвастаться тем, что их зарплата в 2018 году выросла. У 6% опрошенных сумма дохода снизилась, а оставшиеся 84% не заметили принципиальной разницы в уровне зарплат. Тот же Росстат 25 января привёл данные, согласно которым реальные располагаемые доходы россиян в 2018 году упали.
При этом снижение наблюдается уже на протяжении 5 лет, сообщают «Новые Известия» со ссылкой на результаты массового опроса об экономическом положении страны и граждан, который провёл холдинг Ромир. Наконец, 90% жителей России не заметили экономического роста, а 35% опрошенных ждут ухудшения экономической ситуации в стране.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости