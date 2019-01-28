Ежемесячная выплата из семейного капитала увеличена для семей Нижнего Тагила
С начала 2019 года размер ежемесячной выплаты из материнского семейного капитала для свердловских семей увеличен до прожиточного минимума для ребёнка.
В 2019 году величина выплат из семейного капитала достигла отметки в 11 133 рубля и равна прожиточному минимуму ребёнка за второй квартал 2018 года. За аналогичный период прошлого года эта сумма составляла 10 210 рублей, таким образом, ежемесячная выплата увеличилась на 923 рубля.
Данные выплаты смогут получить те тагильские семьи, которые имеют общий доход за последние 12 календарных месяцев меньше 17 064 рублей. Ежемесячная денежная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год.
Таким образом, семьи, которые подавали заявление в Пенсионный фонд в январе-феврале 2018 года, могут обратиться с повторным заявлением и необходимыми документами и продлить ежемесячную выплату еще на полгода. Выплата будет назначена с даты обращения, сообщает управление ПФ РФ в Нижнем Тагиле и Пригородном районе.
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