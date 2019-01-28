Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Ежемесячная выплата из семейного капитала увеличена для семей Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Rubles in your purse 1642028 1920

Ежемесячная выплата из семейного капитала увеличена для семей Нижнего Тагила

Сегодня, 06:00ЭкономикаФото: pixabay.com
Читайте
также
Позорные долги, миллионные иски и 43 рубля президенту: итоги недели в Нижнем Тагиле
Романов, Лисина, Петров и Потанин: приставы требуют долги с депутатов тагильской думы
100 дней Владислава Пинаева: что сделал и что не успел новый мэр Нижнего Тагила?