Эксперты прогнозируют рост цен на продукты в России

Согласно данным Аналитического центра при правительстве, молоко подорожает на 10-12%, шоколад и вафли — на 5-7%, гречка — на 5-6%. Рост цен связан с внедрением систем прослеживаемости животноводческих товаров, ростом НДС для пальмового масла и сокращением площади посевов гречихи. Также на подъем цен на готовую продукцию может повлиять подорожание сырья. Молочная продукция может вырасти в цене из-за внедрения системы обязательной электронной ветеринарной сертификации.

Говядина подорожает на 5%, при этом ожидается снижение цен на курицу и свинину. Из-за роста НДС на пальмовое масло подорожают все продукты, при изготовлении которых оно используется. Речь идет в основном о кондитерских изделиях.