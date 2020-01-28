На Урале по иску «Т плюс» арестованы 124 миллиона рублей бизнесмена Городенкера
Сегодня, 11:43ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В рамках банкротства «Управляющей компании «Интерком» в Екатеринбурге по иску «Т плюс» наложен арест на имущество и счета бизнесмена Владимира Городенкера, пишет «Правда УрФО».
Согласно материалам дела, общая сумма арестованного составила 124 миллиона рублей. Наложен запрет на какие-либо действия, направленные на отчуждение недвижимого имущества. Как сообщили в пресс-службе Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», исполнительный лист направлен судебным приставам.
«Интерком» принадлежит ООО «Оргтехпром», последним владеет ООО «Атлас девелопмент». Директором компании является Владимир Городенкер. Ему также принадлежит 1% акций компании. Остальные 99% находятся в собственности «Кросскантри Инвестментс Лимитед», фирма зарегистрирована на Кипре.
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