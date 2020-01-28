Свердловскстат: средняя зарплата жителей региона за год выросла на 6,5%

В ноябре 2019 года средняя зарплата по Свердловской области составила 41,1 тысячи рублей, что на 6,5% выше, чем за аналогичный период 2018 года.

Более всего выросли зарплаты в сфере административной деятельности — на 8,8%, в сельском и лесном хозяйстве — на 13,4%, в сфере образовательных услуг — на 13,1%. Также рост заработной платы отмечен среди работников сфер научной деятельности, телекоммуникаций и связи.