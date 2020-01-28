Свердловскстат: средняя зарплата жителей региона за год выросла на 6,5%
Сегодня, 12:50ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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За год средняя зарплата жителей региона, согласно данным Свердловскстата, выросла на 6,5%.
В ноябре 2019 года средняя зарплата по Свердловской области составила 41,1 тысячи рублей, что на 6,5% выше, чем за аналогичный период 2018 года.
Более всего выросли зарплаты в сфере административной деятельности — на 8,8%, в сельском и лесном хозяйстве — на 13,4%, в сфере образовательных услуг — на 13,1%. Также рост заработной платы отмечен среди работников сфер научной деятельности, телекоммуникаций и связи.
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