Уральский бизнесмен Городенкер опроверг сведения об аресте счетов и имущества
28 января в уральских СМИ появилась информация, что в рамках банкротства «Управляющей компании «Интерком» в Екатеринбурге по иску «Т плюс» был наложен арест на имущество и счета генерального директора группы компаний «Атлас Девелопмент» Владимира Городенкера. Однако бизнесмен рассказал TagilCity.ru, что ареста не было.
Суд не арестовывал имущество, а были наложены обеспечительные меры до вынесения решения — это означает временное ограничение права распоряжаться имуществом. Любой юрист это подтвердит,пояснил TagilCity.ru Владимир Городенкер.
Также бизнесмен подчеркнул, что суд ещё не вынес решение, а заседание назначено на сегодня.
В рамках нашего судебного спора, подчеркну, что я абсолютно, на сто процентов, уверен в том, что мои действия были законны и не подлежат никакой ответственности,добавил Городенкер.
По словам бизнесмена, в ходе судебного разбирательства было установлено, что его действия были направлены на защиту кредиторов и защиту прав граждан, которые проживали в доме.
Управляющая компания делала все, чтобы они продолжали получать коммунальные услуги, и в их домах была вода, их семьям было тепло и светло. УК это делала даже в убыток себе. Судебный спор с «Т Плюс» продолжается и это нормальная, цивилизованная практика решения вопросов между сторонами,объяснил Бизнесмен.
Напомним, «Интерком» принадлежит ООО «Оргтехпром», последним владеет ООО «Атлас девелопмент». Директором компании является Владимир Городенкер. Ему также принадлежит 1% акций компании. Остальные 99% находятся в собственности «Кросскантри Инвестментс Лимитед», фирма зарегистрирована на Кипре.