Уральский бизнесмен Городенкер опроверг сведения об аресте счетов и имущества

Суд не арестовывал имущество, а были наложены обеспечительные меры до вынесения решения — это означает временное ограничение права распоряжаться имуществом. Любой юрист это подтвердит,пояснил TagilCity.ru Владимир Городенкер.

Также бизнесмен подчеркнул, что суд ещё не вынес решение, а заседание назначено на сегодня.

В рамках нашего судебного спора, подчеркну, что я абсолютно, на сто процентов, уверен в том, что мои действия были законны и не подлежат никакой ответственности,добавил Городенкер.

По словам бизнесмена, в ходе судебного разбирательства было установлено, что его действия были направлены на защиту кредиторов и защиту прав граждан, которые проживали в доме.

Управляющая компания делала все, чтобы они продолжали получать коммунальные услуги, и в их домах была вода, их семьям было тепло и светло. УК это делала даже в убыток себе. Судебный спор с «Т Плюс» продолжается и это нормальная, цивилизованная практика решения вопросов между сторонами,объяснил Бизнесмен.