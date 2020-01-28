В Екатеринбурге за 18 миллионов рублей продают сгоревший барак

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На улице Нагорная, 50 в Екатеринбурге продают сгоревший барак, объявление размещено на сайте N1.
Сюжеты: Екатеринбург
Стоимость объекта — 18,5 миллиона рублей, в объявлении сказано, что площадь можно использовать под застройку.
С 1991 года дом числился в списке объектов культурного наследия. Однако в 1996 году выяснилось, что барак попал в список «по ошибке». 20 лет его пытались снять с учета, а потом здание сгорело. Сейчас его можно снести.
Ранее в Екатеринбурге за 76 миллионов рублей на продажу выставили здание, похожее на средневековую крепость. В строении располагаются рестораны.
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