96 млн задолжал «Уралстроймонтаж» тагильскому УВЗ

96 млн задолжал «Уралстроймонтаж» тагильскому УВЗ
96 млн задолжал «Уралстроймонтаж» тагильскому УВЗ
Сегодня, 09:34ЭкономикаФото: 1MI
Два иска к ООО «Уралстроймонтаж» на общую сумму 96 млн подало АО «НПК «Уралвагонзавод» в Арбитражный суд Свердловской области.

Исковое заявление на сумму 39,3 млн принято за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда. Второе дело, на 56,7 млн, будет рассматриваться по экономическим спорам по гражданским правоотношениям. Заседание назначено на 10 марта 2021 года.

ООО «Уралстроймонтаж» зарегистрировано в 2004 году, директором является Алексей Голященко. Организация состоит в реестре недобросовестных поставщиков. В 2017 году с компанией был заключен контракт на строительство дублера Черноисточинского шоссе на Гальянке в Нижнем Тагиле. Однако дорога до сих пор не введена в эксплуатацию, потому что построена с нарушениями.

Напомним, «Уралстроймонтаж» также является подрядчиком на реконструкцию путепровода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Стоимость контракта составила 1 млрд 334 млн рублей. Работы УСМ начал в мае 2021 года, движение по мосту должно было быть открыто в сентябре, но сроки неоднократно переносились. Две полосы были временно открыты 31 декабря 2021 года, но весной путепровод снова закроют на ремонт.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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