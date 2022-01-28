Фирма из Уфы выиграла тендер на строительство цеха УВЗ в Тагиле

Согласно информации на сайте госзакупок, ООО «Билд» был единственным заявившимся на аукцион поставщиком, поэтому 14 января заявку фирмы на реконструкцию цеха на УВЗ Нижнего Тагила признали легитимной. Однако, конкурс так и не состоялся.
По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе. Электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 71 Федерального закона № 44-ФЗ, сообщается в карточке закупки.
Сумма контракта осталась прежней — 742,5 миллиарда рублей.
Согласно данным «Спарк», ООО «Билд» с выручкой в 2 миллиарда рублей на рынке строительных услуг с 2012 года. Руководит компанией Рустам Хасанов.
При этом ООО «Билд» в 2020 году увеличил выручку в 71,5% при сокращении чистой прибыли на 92% и снижении рентабельности на 89%. Собственный капитал компании на тот момент составлял 264,5 миллиона рублей при совокупном долге в 826 миллионов.
Компания Рустама Хасанова является поставщиком по 89 госконтрактам, из которых 10 прекращены, а еще 2 — с неустойками. До того, как ООО «Билд» стало единственным победителем аукциона на строительство в Тагильском УВЗ цеха заготовительного производства, максимальная сумма контракта с компанией составляла 4 миллиарда рублей. Кстати, АО НПК «Уралвагонзавод» уже сотрудничал с фирмой Хасанова. Предыдущий контракт с УВЗ составлял 1,8 миллиарда рублей.
Согласно «Спарк», Рустам Хасанов также является учредителем ООО «Янтарь» — компания существует на рынке 26 лет, занимается инвестициями. В настоящий момент у финансовой организации Хасанова существует долг перед судебными приставами Казани на 44,7 тысячи рублей. В 2020 году прибыль ООО «Янтарь» была в «минусе» почти на полмиллиона рублей.