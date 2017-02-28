18,5 млн рублей налогов должны быть выплачены в бюджет владельцем аквапарка «Лимпопо» в Екатеринбурге
28 февраля 2017, 08:00Экономика
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В столице Урала компания ООО «КИТ Екатеринбург» должна выплатить в бюджет более 18,5 миллионов рублей налогов. Соответствующее требование было выставлено владельцу компании Федеральной налоговой службой.
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В ООО входят аквапарк «Лимпопо», а также торговые центры «КИТ» и «Глобус». В настоящее время по просьбе представителя компании дело ФНС было приостановлено, поскольку сумма для ООО довольно внушительная, пишет Znak.com. Первое судебное заседание по данному делу назначено на 23 марта.
Интересно, что более 14,8 млн рублей из суммы долга – недоимка, 2,8 млн – штраф и более миллиона рублей – пени.
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