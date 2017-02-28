18,5 млн рублей налогов должны быть выплачены в бюджет владельцем аквапарка «Лимпопо» в Екатеринбурге

В ООО входят аквапарк «Лимпопо», а также торговые центры «КИТ» и «Глобус». В настоящее время по просьбе представителя компании дело ФНС было приостановлено, поскольку сумма для ООО довольно внушительная, пишет Znak.com. Первое судебное заседание по данному делу назначено на 23 марта.