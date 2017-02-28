Экс-директор «Уральских пельменей» отсудил у творческого объединения 300 тысяч рублей

Однако сообщается, что всего Сергей Нетиевский потратил более 710 тысяч рублей на юристов.

Судебные разборки, напомним, длятся почти год. Ранее Сергей потерял должность директора, однако такое решение было признано незаконным, поскольку собрание коллектива проходило без его участия.

Интересно, что в 2017 году «Уральские пельмени» на некоторое время остались без товарного знака. Согласно решению суда, право собственности осталось у «Фест Хенд Медиа», которой руководит Нетиевский. Однако чуть позже знак был продан объединению за 2 рубля, пишет «Уралинформбюро».