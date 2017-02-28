Менее половины жителей Свердловской области финансово грамотны

В минувшем году подавляющее большинство опрошенных - 2325 человек, составили женщины трудоспособного возраста, это примерно 75% от всех респондентов. Им были заданы вопросы касательно отношений со страховыми компаниями и финансовыми организациями.

Из опрошенных большинство сообщили, что ведут подсчет своих расходов, при этом 74% отметили, что занимают деньги в банках, микрофинансовых организациях или у родственников.

Больше половины респондентов активно пользуются услугами ломбардов и банков, и только 19% не прибегают к услугам подобных организаций. Тем, кто занимает деньги, отмечают специалисты, не хватает специальных знаний. 81% опрошенных проголосовали за введение в школах предмета по финансовой грамотности.

В целом уровень финансовой грамотности населения, по результатам опроса, составил 48%.