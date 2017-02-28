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Около 900 млн рублей пойдут на развитие «атомных» городов в Свердловской области в 2017 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Около 900 млн рублей пойдут на развитие «атомных» городов в Свердловской области в 2017 году

28 февраля 2017, 11:25Экономика
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