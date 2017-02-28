Около 900 млн рублей пойдут на развитие «атомных» городов в Свердловской области в 2017 году

Инфраструктурное социально-экономическое развитие предполагается в Заречном ГО, Новоуральском ГО и в Лесном. Правительство Свердловской области планирует выделить 900 млн. руб. из налоговых отчислений на реализацию программы.

Так, в Новоуральске, где располагается крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, средства планируют расходовать на строительство жилья и ремонт объектов инфраструктуры.