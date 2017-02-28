Около 900 млн рублей пойдут на развитие «атомных» городов в Свердловской области в 2017 году
28 февраля 2017, 11:25Экономика
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27 февраля в Сочи на Всероссийском инвестиционном форуме было подписано соглашение о развитие «атомных» городов области, сообщает ТАСС.
Инфраструктурное социально-экономическое развитие предполагается в Заречном ГО, Новоуральском ГО и в Лесном. Правительство Свердловской области планирует выделить 900 млн. руб. из налоговых отчислений на реализацию программы.
Так, в Новоуральске, где располагается крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, средства планируют расходовать на строительство жилья и ремонт объектов инфраструктуры.
В Заречном планируется строительство детского сада, ремонт общеобразовательных и музыкальной школ, расширение системы «Безопасный город».
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