Полмиллиарда рублей уйдут на провозглашение Екатеринбурга столицей Евразии

Как пишет РИА «Федерал Пресс» , программа обойдется городу в 478 млн. руб. из городского бюджета и продлится с 2017 по 2020 гг.

Предпосылки превратить Екатеринбург в столицу Урала и неформальную столицу Евразии возникли уже давно, если получится в срок реализовать все запланированное программой, то Екатеринбург станет одним из самых привлекательных для общения, работы и проживания городом России.