Курс доллара к рублю достиг минимума с 2015 года

Этот показатель ниже минимального значения, которое было зарегистрировано в апреле 2015 года.

Эксперты уверены, что рубль по отношению к доллару может укрепиться на отметке 51,5 рубля за единицу валюты США.

Аналитики также уверяют, что новые санкции против России и её граждан не окажут серьёзного влияния на курс валют. Напомним, ранее глава министерства финансов США пообещал ввести против России новые меры ограничения, пишет издание «Известия».