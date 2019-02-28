Госдолг Свердловской области составил более 66 млрд рублей

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Государственный долг Свердловской области составляет почти половину долга УрФО и превысил 66 млрд рублей.
Основную часть суммы 25 млрд 970 млн рублей представляют собой кредиты финансовых учреждений, 20 млрд рублей – государственные ценные бумаги, еще 19,7 млрд рублей составляют бюджетные кредиты.
Курганская, Челябинская области и ЯНАО должны по 16 млрд рублей. Долг ХМАО превышает 14 млрд рублей. Менее всех должна кредиторам Тюменская область – 3 млрд 664 млн рублей.
С декабря 2018 года долговая нагрузка УрФО выросла на 10 млрд рублей, сообщает ИА REGNUM.
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