Россияне взяли кредитов на 14,86 трлн рублей в 2018 году

В России общая задолженность по кредитам в 2018 году составила 14,86 трлн рублей. Средний долг одной семьи равняется 263 тысячам рублей. В то же время средняя простроченная задолженность одной семьи составляет 13,4 тысячи рублей.

Как пишут «Новые известия», в 2018 году увеличилось соотношение долга по кредиту к среднему доходу за год. Этот показатель вырос с 22% до 27%.