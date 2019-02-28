Россияне взяли кредитов на 14,86 трлн рублей в 2018 году
Сегодня, 06:30ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Больше половины имеющих кредит россиян обращаются в банки за вторым.
В России общая задолженность по кредитам в 2018 году составила 14,86 трлн рублей. Средний долг одной семьи равняется 263 тысячам рублей. В то же время средняя простроченная задолженность одной семьи составляет 13,4 тысячи рублей.
Как пишут «Новые известия», в 2018 году увеличилось соотношение долга по кредиту к среднему доходу за год. Этот показатель вырос с 22% до 27%.
Беспокойство у экспертов вызывает и тот факт, что 52% заемщиков вновь обращаются в кредитные компании. Два и более кредита имеют 15,1 млн россиян.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей