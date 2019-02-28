Свердловские предприятия понесли 52 млрд рублей убытков в 2018 году
Сегодня, 13:44ЭкономикаФото: pixabay.com
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Убытки 428 организаций Свердловской области в 2018 году составили 52,6 млрд рублей.
Сумма убытка выросла по сравнению с 2017 годом на 25,7 млрд рублей, об этом сообщает Свердловскстат.
Прибыль в 2018 году получили 1 166 предприятий. Общая сумма дохода составила 374,6 млрд рублей. По сравнением с 2017 годом прибыль свердловских организаций выросла на 33,5%, информирует УрБК.
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