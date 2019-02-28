Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Свердловские предприятия понесли 52 млрд рублей убытков в 2018 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Currency 3088152 340

Свердловские предприятия понесли 52 млрд рублей убытков в 2018 году

Сегодня, 13:44ЭкономикаФото: pixabay.com
Читайте
также
Спасение ребенка и противогазы: чем известным тагильчанам запомнилась служба в армии?
ГИБДД, больницы и образование: кому тагильчане давали взятки в 2018 году?
Общий спад: сколько больных гепатитами В и С в Нижнем Тагиле и Свердловской области?