Медицинские маски подорожали в Свердловской области на 18%

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В Свердловской области отмечается рост цен на медицинские маски. В среднем за неделю их стоимость увеличилась на 18%, сообщает пресс-служба УФАС.
В период с декабря 2019 года по январь 2020 года цена одноразовых медицинских масок по области составляла от 3,1 до 3,9 рублей. В первую неделю февраля их стоимость возросла до 4,2 — 10 рублей, а во вторую — от 5 до 11,7 рублей. Таким образом, цена увеличилась почти на 18%.
Спрос на медицинские маски возрос у россиян после вспышки китайского коронавируса COVID-19, от которого в мире умерли около 2,8 тысяч человек. ФАС отметил рост цен на эти медизделия в 68 регионах страны.
Напомним, ранее Владимир Путин предложил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на медицинские маски.
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