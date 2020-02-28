Медицинские маски подорожали в Свердловской области на 18%

В период с декабря 2019 года по январь 2020 года цена одноразовых медицинских масок по области составляла от 3,1 до 3,9 рублей. В первую неделю февраля их стоимость возросла до 4,2 — 10 рублей, а во вторую — от 5 до 11,7 рублей. Таким образом, цена увеличилась почти на 18%.