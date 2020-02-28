«Найти человека не проблема, но…». С какими кадрами сталкиваются работодатели Тагила

По данным Службы занятости, на 1 января 2020 года в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе были открыты 2071 вакансии, и в течение месяца работу нашли почти 6000 человек. К началу февраля на учёте в Центре состояло около 1000 безработных — то есть, «свободных» рук. В январе сотрудники Центра занятости заявляли, что на одного безработного в Нижнем Тагиле приходится в среднем две вакансии.

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Специалисты по подбору персонала в Нижнем Тагиле также отмечают, что город испытывает нехватку кадров. По их словам, проблема не только в количестве, но и в качестве.

Люди, желая сменить сферу деятельности, не имеют достаточного представления о профессии. Некоторые говорят, что мечтают быть руководителями, смотреть в компьютер и зарабатывать деньги. На их взгляд, в этом заключается работа начальника,рассказал глава отдела сбыта местного филиала федеральной дистрибьюторской компании.

Он добавил, что молодые люди надолго не задерживаются, а наиболее длительные сроки отрабатывают специалисты в возрасте 30-40 лет. По его словам, среди молодежи редко встречаются упертые, трудолюбивые, эмоционально устойчивые люди.

Найти человека не проблема. Но найти специалиста — это сложно. Сейчас многие ориентируются на интернет и легкие деньги,говорит наш собеседник.

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В Ассоциации предпринимателей «Объединение «Союз-НТ» также признают кадровые проблемы в городе. Её руководитель Александр Петров в данном вопросе тоже отдельно выделил молодёжь.

В сфере перевозок наблюдается нехватка водительского состава, текучка кадров присутствует. Молодые люди не стремятся получить должность водителя категории D, исключение составляют иностранные граждане,сообщил он.

На промышленных предприятиях также возникают проблемы с подбором персонала.

Студенты колледжей, приходящие на практику, имеют перспективу дальнейшего трудоустройства [на заводе]. Однако часто приходится сталкиваться с недовольством, вызванным условиями труда и заработной платой. Представители молодого поколения часто ленятся, желают легкой и красивой жизни. Студенты нередко заявляют, что не будут здесь работать, но в итоге все равно устраиваются,рассказывают специалисты по кадрам.

Фото: pixabay.com

Также один из наших собеседников вспомнил бывшего коллегу, который был поклонником компьютерной игры «Dota» и однажды не вышел на работу из-за онлайн-турнира, за что был уволен. Иногда соискатели проявляют себя ещё ярче. Как вспоминают в одном из ресторанов города, однажды к ним обратилась женщина по направлению Центра занятости и тут же попросила подписать её отказной лист, однако заведение на тот момент нуждалось в персонале. Разгневанная женщина стала оскорблять работников, угрожала и пыталась запугивать «религиозными страшилками», да так, что после её ухода некоторых пришлось отпаивать валерьянкой.

Об открытых вакансиях работодатели должны предварительно сообщать в Центры занятости, а уже после можно осуществлять поиск сотрудников самостоятельно.

Мы стараемся следить, контролировать. Если вакансии не соответствуют или нарушают закон, сообщаем,сказала начальник отдела по связям с работодателями Ольга Рогачёва.

Так в феврале рекламная компании «Media Mix» получила предупреждение — о непредоставлении информации о вакансиях в Центр занятости. Руководитель фирмы Алексей Кузнецов назвал его «письмом счастья», усомнившись в его соответствии политике поддержки малого бизнеса.

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По его мнению, если рассуждать о подобных требованиях не в правовом поле, а как об инструменте по подбору кадров, то это не работает. Бизнесмен задается вопросом: «Для чего мне, как предпринимателю, пользоваться неисправным инструментом?» В то же время Кузнецов признаёт, что если закон того требует, ничего другого не остаётся.

Если речь идет о законе и четко прописанных правилах, то я не имею права считать иначе и должен соблюдать законные требования, в том числе нести ответственности за их невыполнение,говорит он.