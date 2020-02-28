Тагильских чиновников будут наказывать за неэффективный расход бюджетных средств

Согласно документу, неэффективными расходами являются пени, штрафы, неустойки, проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные издержки. Целью работы комиссии станет их снижение и предупреждение. Те чиновники, которые допустят подобные расходы, будут привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности.