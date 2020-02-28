Тагильских чиновников будут наказывать за неэффективный расход бюджетных средств
Сегодня, 17:12ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле при администрации начнет работать комиссия по неэффективным расходам бюджета. Возглавит ее глава города Владислав Пинаев, говорится в постановлении на сайте муниципалитета.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно документу, неэффективными расходами являются пени, штрафы, неустойки, проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные издержки. Целью работы комиссии станет их снижение и предупреждение. Те чиновники, которые допустят подобные расходы, будут привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности.
Кроме Владислава Пинаева, в число членов комиссии вошли замглавы города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов и начальник юридического управления администрации Алексей Буйнов.
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