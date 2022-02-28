Стоимость доллара и евро на рынке Forex достигла исторического максимума

Стоимость доллара и евро на рынке Forex достигла исторического максимума
Стоимость доллара и евро на рынке Forex достигла исторического максимума
Сегодня, 10:43ЭкономикаФото: pixabay.com

Рубль на рынке Forex за сутки резко упал по отношению к доллару и евро

Утром 28 февраля 1 доллар на рынке Forex стоил порядка 113,5 рублей, а за 1 евро давали 127 рублей.

На открытии торгов 1 доллар стоил 117,8 рубля, а за евро давали 132,8 рубля.

По состоянию на 9.00 по свердловскому времени курс рубля продолжал снижаться. Его падение составило чуть меньше 30% по отношению к евро и доллару, которые за сутки подорожали до 122,1 рубля и 107,68 рубля, соответственно. Тем самым достигнут исторический максимум, отмечает Bloomberg.

Стоимость иностранной валюты стала увеличиваться на фоне военной операции на Украине. Начиная с 24 февраля, курс рубля по отношению к доллару и евро снижался. Через три дня «американец» уже торговался от 113 рублей в Сбербанке и до 150 рублей в банке Тиньков.

Тенденция к ослаблению российской валюты сейчас сохраняется.

Сюжеты:
ДНР и ЛНРЦены
Материалы по теме:
санкциивалютадоллареврокурсырубльевросоюзкурс
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы