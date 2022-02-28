Стоимость доллара и евро на рынке Forex достигла исторического максимума

На открытии торгов 1 доллар стоил 117,8 рубля, а за евро давали 132,8 рубля.
По состоянию на 9.00 по свердловскому времени курс рубля продолжал снижаться. Его падение составило чуть меньше 30% по отношению к евро и доллару, которые за сутки подорожали до 122,1 рубля и 107,68 рубля, соответственно. Тем самым достигнут исторический максимум, отмечает Bloomberg.
Стоимость иностранной валюты стала увеличиваться на фоне военной операции на Украине. Начиная с 24 февраля, курс рубля по отношению к доллару и евро снижался. Через три дня «американец» уже торговался от 113 рублей в Сбербанке и до 150 рублей в банке Тиньков.
Тенденция к ослаблению российской валюты сейчас сохраняется.