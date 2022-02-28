Стоимость доллара и евро на рынке Forex достигла исторического максимума

По состоянию на 9.00 по свердловскому времени курс рубля продолжал снижаться. Его падение составило чуть меньше 30% по отношению к евро и доллару, которые за сутки подорожали до 122,1 рубля и 107,68 рубля, соответственно. Тем самым достигнут исторический максимум, отмечает Bloomberg.