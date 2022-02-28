Тагильский ВГОК не добился снижения штрафа и решил остановить производство

Уральское управление Ростехнадзора привлекло предприятие к штрафу. Основанием для этого явился инцидент на шахте «Южная», произошедший в мае прошлого года.
Тогда был травмирован один из работников ВГОКа, но руководству комбината наказание показалось необъективным. Представитель открытого акционерного общества обратился в суд и потребовал пересмотреть это дело.
Комбинат добивался снижения размера штрафа. Юрист настаивал на том, что пострадавший сам во всем виноват, и всячески давил на жалость: мол, у предприятия зыбкое финансовое положение. При оплате такого большого штрафа будет нечем выдавать зарплату, оплачивать коммунальные квитанции и так далее. Под ударом окажутся около 4 тысяч сотрудников, заявил он.
Однако эти объяснения суд не убедили. И комбинат, который контролирует бизнесмен Владислав Шацилло, оштрафовали, сообщает «Правда УрФо».