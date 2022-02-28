Тагильский ВГОК не добился снижения штрафа и решил остановить производство

Тагильский ВГОК не добился снижения штрафа и решил остановить производство
Тагильский ВГОК не добился снижения штрафа и решил остановить производство
Сегодня, 16:08ЭкономикаФото: TagilCity.ru

Тагильский ВГОК заявил о возможной остановке из-за штрафа в 500 тыс рублей

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» не добился пересмотра суммы штрафа за нарушение норм промышленной безопасности.

Уральское управление Ростехнадзора привлекло предприятие к штрафу. Основанием для этого явился инцидент на шахте «Южная», произошедший в мае прошлого года.

Тогда был травмирован один из работников ВГОКа, но руководству комбината наказание показалось необъективным. Представитель открытого акционерного общества обратился в суд и потребовал пересмотреть это дело.

Комбинат добивался снижения размера штрафа. Юрист настаивал на том, что пострадавший сам во всем виноват, и всячески давил на жалость: мол, у предприятия зыбкое финансовое положение. При оплате такого большого штрафа будет нечем выдавать зарплату, оплачивать коммунальные квитанции и так далее. Под ударом окажутся около 4 тысяч сотрудников, заявил он.

Однако эти объяснения суд не убедили. И комбинат, который контролирует бизнесмен Владислав Шацилло, оштрафовали, сообщает «Правда УрФо».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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