Тагильский ВГОК не добился снижения штрафа и решил остановить производство

Комбинат добивался снижения размера штрафа. Юрист настаивал на том, что пострадавший сам во всем виноват, и всячески давил на жалость: мол, у предприятия зыбкое финансовое положение. При оплате такого большого штрафа будет нечем выдавать зарплату, оплачивать коммунальные квитанции и так далее. Под ударом окажутся около 4 тысяч сотрудников, заявил он.