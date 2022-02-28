В Сбербанке опровергли сбои в работе банкоматов в Нижнем Тагиле

В Сбербанке опровергли сбои в работе банкоматов в Нижнем Тагиле
В Сбербанке опровергли сбои в работе банкоматов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:46ЭкономикаФото: 1MI
В Сбербанке заявили о стабильной работе банкоматов и обслуживании клиентов в Нижнем Тагиле, несмотря на военную операцию на Украине.

Так, все офисы финансовой организации на сегодняшний день работают в штатном режиме. Средства клиентов доступны им в полном объеме, в том числе и юридическим лицам.

Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и других каналах обслуживания, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе Сбербанка.

Там отметили, что ограничений по обмену валюты нет. Кроме того, тагильчане без проблем могут оплачивать товары и переводить деньги с помощью пластиковых карт всех платежных систем.

Также в Сбербанке сообщили, что изучают новые условия работы в связи с объявленными санкциями из-за военной операции на Украине. Ограничения не повлияют на сохранность денежных средств клиентов.

Напомним, жители Нижнего Тагила пожаловались на сбои в работе банкоматов и невозможности снять из аппаратов деньги.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
банкоматсбербанкНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы