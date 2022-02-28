Владимир Путин подписал указ о спецмерах в связи с недружественными действиями США

Напомним, из-за военных действий на территории Украины в отношении России начался ввод экономических санкций. В частности, запрещена деятельность нескольких банков за границей, заморожены активы Центробанка. В связи с этим доллар перешагнул отметку в 100 рублей в банках, а также была повышена ключевая ставка до 20,5%.