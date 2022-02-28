Владимир Путин подписал указ о спецмерах в связи с недружественными действиями США

Владимир Путин подписал указ о спецмерах в связи с недружественными действиями США
Владимир Путин подписал указ о спецмерах в связи с недружественными действиями США
Сегодня, 21:00ЭкономикаФото: официальный сайт Кремля
Указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями США подписал президент РФ Владимир Путин 28 февраля.

Документ запрещает российским резидентам предоставлять иностранные займы в валюте, а также зачислять валюту на счета, которые располагаются за пределами России. Также с 28 февраля российские экспортера обязаны продавать 80% валютной выручки.

Напомним, из-за военных действий на территории Украины в отношении России начался ввод экономических санкций. В частности, запрещена деятельность нескольких банков за границей, заморожены активы Центробанка. В связи с этим доллар перешагнул отметку в 100 рублей в банках, а также была повышена ключевая ставка до 20,5%.

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ДНР и ЛНР
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