1,5 миллиарда рублей уйдут на содержание дорог Нижнего Тагила за 3 года

Новый контракт составлен с учётом нового технического регламента. Это нововведение было успешно согласовано с юристами и специалистами-строителями. Новому регламента дана очень высокая оценка.

В чем же его кардинальное отличие от предыдущих вариантов и польза для тагильчан?

В первую очередь, это его строгое соответствие современному законодательству. Ни один суд не встанет на сторону подрядчика, не выполнившего требования данного технического регламента. В нем есть все необходимые ссылки на ГОСТы и СНиПы. Четко прописаны критерии оценки содержания дорог. Как летнего, так и зимнего поясняется в группе общественного движения «Тагил без ям».

Действовать новые правила начнут с июля, но контракты на новые ремонты дорог разыграют уже в конце мая.

Всего до конца мая будут заключены контракты на ремонт 38 дорог сообщил редакции TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям».