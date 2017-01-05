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1,5 миллиарда рублей уйдут на содержание дорог Нижнего Тагила за 3 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1,5 миллиарда рублей уйдут на содержание дорог Нижнего Тагила за 3 года

28 марта 2017, 16:45ЭкономикаЕкатерина Малых
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