Долги по зарплате в России выросли на треть с начала года

За три месяца 2017 года число рабочих, недополучающих заработную плату в России, увеличилось на 40%.

Больше всего предприниматели задолжали рабочим в таких сферах, как строительство, металлургия, обрабатывающая промышленность и добыча полезных ископаемых, по данным Росстата.

В области малого бизнеса и торговли учет данной организацией не ведется. Но именно в этих сферах имеются самые большие долги.