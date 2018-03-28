Финал студконкурса по международному арбитражу прошел в ТПП РФ (ВИДЕО)

Впервые конкурс был проведен в 2014 году Всероссийской академией внешней торговли при поддержке ТПП. В первом конкурсе участие приняло 8 команд, сейчас их число выросло в 4 раза.

Конкурс проходит в виде арбитражного процесса. В жюри входят только действующие арбитры. Председателем жюри является Вадим Чубаров, вице-президент ТПП РФ.

По его словам, форма конкурса предполагает, что идет арбитражный процесс. Это позволяет будущим юристам увидеть, как можно применить на практике те или иные правила, которые им известны только в теории.

Победила в конкурсе команда Всероссийской академии внешней торговли. Участники команды смогут пройти практику перед защитой дипломных работ в МКАС при ТПП РФ.