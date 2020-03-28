В Свердловской области экспорт медоборудования вырос в 2,5 раза

Президент Уральской ТПП Андрей Беседин сообщил, что рост экспорта связан с нацпроектом «Международная кооперация и экспорт». Был проведен анализ, в какие станы выгоднее делать поставки медоборудования. Для начала выбрали Узбекистан и Казахстан. Также, по словам Беседина, в регионе работают крупные экспортеры медоборудования. «Уральский оптико-механический завод» поставляет оборудование для систем родовспоможения в более чем 70 стран. Кроме того, в Свердловской области находятся два основных в России производителя аппаратов искусственной вентиляции легких.