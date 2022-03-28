Из-за цен на сахар в России ФАС возбудила первые уголовные дела

В середине марта правительством был введен временный запрет на экпорт белого и тростникого сахара. Ограничения наложены до 31 августа 2022 года. Теперь вывезти зерно можно только по разовой лицензии Минпромторга, а сахар по особому разрешению Минсельхоза. Не коснулся запрет только Беларуси.