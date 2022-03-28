Из-за цен на сахар в России ФАС возбудила первые уголовные дела

Фигурантами стали не только торговые сети, но и оптовики с производителями. В каждом из случаев речь идет о возможном создании картелей, чтобы создать спрос на товар.
В середине марта правительством был введен временный запрет на экпорт белого и тростникого сахара. Ограничения наложены до 31 августа 2022 года. Теперь вывезти зерно можно только по разовой лицензии Минпромторга, а сахар по особому разрешению Минсельхоза. Не коснулся запрет только Беларуси.
На прошлой неделе, по данным Росстата, средняя цена на сахар с начала марта выросла на 30,8%. В результате ФАС начал проверки цепочек поставки продукта по стране. Первое уголовное дело возбудили в отношении «Пятерочки» и «Магнита» в Воронежской области.
Проверка показала, что на складах достаточно сахара для удовлетворения спроса. Однако с 9 по 21 марта зафиксировано отсутствие сахара в продаже. ФАС пришла к выводу, что сети специально не заказывали сахар для поддержания спроса.
Ритейлеры претензии опровергают и называют позицию нелогичной, так как, по словам представителей, все поставки осуществляются в срок, пишет «Российская газета».
Возбуждено дело и в отношении оптовых продавцов в Кемеровской области. Они отгружали продукт по завышенной цене. В марте она выросла на 54% без объективных причин.
Претензии возникли и к двум предприятиям в Краснодарском крае — Павловский сахарный завод и сахарный комбинат «Тихорецкий». Они подняли одновременно цены более чем на 30%.