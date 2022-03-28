Нарушения в кинотеатре «Красногвардеец» выявила Счетная палата Нижнего Тагила

Специалисты проверяли расходование бюджетных средств и субсидий, а также использование муниципального имущества за 2020–2021 годы.
Так, 167 тысяч, выделенных на выполнение муниципального задания, были потрачены на иные цели. Имущество, непригодного для дальнейшего использования, стоимостью 12 тысяч рублей, не было списано вовремя.
На 148 тысяч рублей снижен показатель просроченной дебиторской задолженности в бухгалтерской отчетности за 2020 год. За кинотеатром в отсутствие правовых оснований числится земельный участок кадастровой стоимостью 140,6 тысячи рублей.
Также организация должна вернуть в бюджет Нижнего Тагила 25 тысяч рублей, использованных с нарушением работы за мероприятия на платной основе.
Кроме того, Счетная палата установила, что размеры премий руководителю учреждения назначалась с нарушениями. Материалы проверки направлены в прокуратуру Ленинского района, а отчет — в гордуму и главе города Владиславу Пинаеву.
На сегодняшний день почти все выявленные нарушения и замечания по проверке уже устранены. 25 тысяч рублей мы должны отправить обратно в бюджет по киноклубам, рассказала журналисту редакции TagilCity.ru директор кинотеатра Зоя Копысова.
Напомним, на стадионе «Высокогорец» в Нижнем Тагиле Счетная палата выявила 16 нарушений. Среди них непредусмотренные законодательством премии, отсутствие страховки на вверенное имущество стоимостью 14,5 миллиона рублей и другие.